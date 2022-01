Yansımalar

Bir film yazısı değil bu! Sizlere Görevimiz Tehlike serisinin şimdilerde dijital platformlarda boy gösteren altıncı filminden bahsetmeyeceğim.(Bu arada yedinci film yolda) Türkiye'deki futbolseverlerin dörtte üçünü sinir hastası kıvamına getiren üç büyükler ve onlardan fersah fersah iyi bir organizasyonla yol alan dördüncü büyük Trabzonspor'dan bahsedeceğiz. Bakın benim onlara tuttuğum aynadan ne yansıyor? Beşiktaş, Sergen Yalçın sonrası Önder Karaveli Hoca ile hayata tutundu. Bunu önceki altı maçta toplanan dört puanı, son altı maçta on bir puana taşıdıkları ya da Süper Kupa'yı kazandıkları için söylemiyorum. Siyah-Beyazlılar hayata tutundu çünkü Önder Hoca, oyuncularıyla güçlü bir bağ kurmayı başardı ve futbolcular yaşanan onca puan kaybına rağmen hala inançlı bir takım görüntüsü verebiliyor. Beşiktaş öz kaynak düzeninin Türk futbolunda özel bir yeri vardır. Önder Hoca bu okulun bir mensubu olarak sakin ve olgun bir tavır içinde işini yapıyor. Büyük olasılıkla sezon sonunda görevini aynı vakarla Şenol Güneş'e devredecek ve alt yapıdaki görevine iç huzuruyla kaldığı yerden devam edecektir. Elbette Beşiktaş'ın sorunları var ve bunları sezon ortasında aşmak kolay değil ama Siyah-Beyazlı takım üç büyükler içinde ikincilik için benim en kuvvetli adayım. Fenerbahçe, dördü Ali Koç'a, dördü Aziz Yıldırım' ait olan sekiz sezonluk şampiyonluk özlemiyle bu yılı da kapatacak. Camia kızgın, kırgın ve dağınık durumda. Ali Bey döneminde yaşanan kayıplar ve elden kaçan unvanlar o kadar çok ki… Böyle büyük bir hayal kırıklığını kimse beklemiyordu. Futbol takımının teknik, taktik ve fiziksel eksikliklerinden bahsetmek şu ortamda ne kadar anlam taşır emin değilim. Emin olduğum, İsmail Kartal Fenerbahçelilik uğruna ateşten bir gömlek giydi. Gönül ister ki, o da Önder Hoca gibi tez zamanda takımda bir sinerji oluşturabilsin ama işi kolay değil. Çünkü Beşiktaş'ın aksine onun elindeki oyuncu grubunda taşın altına elini koyması gerekenler olabildiğince vurdumduymaz. Geçenlerde bir dostum 'kimse beş aylık hocayı dinleyip, motive olmaz' demişti. Asgari ücretle geçici garsonluk yapan ya da mevsimlik çalışan işçi değil ki bunlar. ''Hepsi milyonlarca Euro kazanıyor. Para istemeye gelince motive oluyorlar ama!'' diye cevap verdim dostuma. Fenerbahçeli futbolcular giydikleri formanın değerini anlayamamış, İsmail Hoca bunu kafalarına kazıyarak işe koyulmalı. Yok, anlamıyorlarsa ne işleri var bu takımda? Galatasaray, Hocasını değil, efsanesini göndererek saha içinden sonra saha dışını da alt üst etti. Terim'in mobingvari gönderiliş şekli apayrı bir yazı konusu. Ben sadece bir gençleştirme hedefiyle yola çıkmış insanların, o projenin mimarını dört buçuk ayda göndermelerine akıl erdiremediğimi söylemekle yetineyim. Belli ki perde arkasında yaşanan çok şey var. Futbol takımına gelince… Haftalardır en büyük sıkıntının bekler ve orta saha olduğunu söylüyoruz zaten. Hatay maçı da şaşırtmadı. Önde baskı yapmaya çalışırken, arkadaki hatlar arasında elli metre boşluk bırakırsanız çok pozisyon verirsiniz. Nitekim öyle de oldu. Aslında oyuncaları mental olarak daha kötü durumda bekliyordum. Terim'in gidişini kafalarında bir şekilde çözmüş görünüyorlar. Sadece Halil tanınmayacak kadar kötüydü. İsmail ise zaten zaafları olan bir kaleci. Bir de üzerinde bu kadar baskı olunca, yapmayacağı hataları da yapıyor. Kaleci sorunu acilen çözülmeli. Galatasaray K.Paşa ve Trabzon maçlarını en az zararla atlatırsa on beş günlük arada derlenip, toparlanabilir. Ve Trabzonspor… İstanbul'un üç büyükleri ne kadar çok yanlış yaptıysa, bordo-mavililer de o kadar çok doğru yaptı. Her şeyden önce camiada iç huzur sağlandı. Yönetim, teknik ekip ve futbolcular birbirlerinin görev çizgilerine saygı duyarak işleri bölüştü. Transferlerin büyük bölümü verimli oldu ve doğru zamanda yapıldı. Hoca, geçen yıldan bu sezona şehri ve takımı adım adım tanıyarak her hafta temelin üzerine yeni bir taş koydu ve bu güne kadar geldi. Yetmedi, iş o kadar sıkı tutuldu ki, en yakın rakibe on bir puan fark atılmışken biri Ligimizin son yıllardaki en verimli oyuncusu Visca olmak üzere dört ara transer daha yapıldı. Tabii ki, Sivasspor maçında olduğu gibi puan kayıpları yaşanacaktır ama bence Bordo-Mavili takım son yılların en erken şampiyonluğuna doğru koşar adım ilerliyor.