Emre Bol
Emre Bol

Emre Bol

24 Ekim 2025 | Cuma

Koşmayı öğretti

Stuttgart takımı BundesLiga'da iyi işler yapıyor. Bu açıdan bakıldığında fiziksel açıdan yetersiz olan Fenerbahçe için ürkütücü bir karşılaşmaydı. Tabi kâğıt üzerinde… Tedesco'ya olan desteğim ilk başlarda bazı gruplar tarafından tepki çekmişti. Şimdi ise ne kadar haklı olduğumu umarım anlamışlardır.
Tedesco takımı hem taktik olarak geliştirirken hem de fiziksel olarak yukarı çıkarıyor. Her maça farklı planlar yapmasına ayrıca saygı duyuyorum.
Dün gece Stuttgard'a topu bırakıp kontrayla çıkmayı planlamıştı. Bunu yapabilmek için elinde kullanabileceğin sadece Kerem ve Nene var. En- Nesyri hızlı hücum edebilecek bir oyuncu değil. Ayrıca top ayağına geldiğinde ne yapacağına hem geç karar veriyor hem de yanlış! Bu onun tecrübesindeki bir oyuncu için büyük eksiklik. Zira bu yaştan sonra gelişecek hali yok. Fenerbahçeli oyuncuların neredeyse hepsi top rakipteyken topun arkasındaydı.
En büyük sıkıntı ligde de yaşanan kondisyon problemiydi. Bu yüzden ikinci yarılardan korkar olduk. Neyseki tam gücünde olmasada enerjiyi ekonomik kullanınca çok sıkıntı yaşanmadı.
Edson Alvarez ve İsmail Yüksek hakikaten iyi ikili oldu. Tedesco'nun Fred'i kesmesine şaşmamalı. UEFA Avrupa Ligi'nin en iyi takımlarından birini yenmek hem değerli hem de başka hayaller kurduruyor. İnanın bu kadro kalitesiyle kupayı almak hiç zor değil. Tedesco'nun yeniden koşmayı öğrettiği bu takım sanki yüzleri güldürecek.

