Sancılı geçiş

Tedesco Fenerbahçe'yi olması gerektiği gibi cesur bir kadroyla sahaya çıkardı. Orta sahaya tek ön libero İsmail Yüksek'i koyarak Asensio ile oyunu kurmayı planlamıştı. Ancak soğuk algınlığı nedeniyle son antrenmana çıkamayan ve iğneyle oynayan Asensio oyun kurulumunda faydalı olamadı. Nice takımı sarı- lacivertlilerin hızlı çıkışlarına neredeyse hiç karşılık veremedi. Dönen bütün topları alan Fenerbahçe ilk yarı boyunca rakip yarı sahada oynadı. Solda Kerem sağda Nene etkili oldular. Tedesco'nun taktik olarak yaptığı en önemli değişiklik bir anda oyunun yönünü değiştirmek oldu. Talisca'nın sürekli denediği bu taktik rakibin boşluk vermesini sağladı. Lakin Talisca hala yetersiz.

İlk golde verdiği müthiş pasa karşın bu şekilde faydalı olamayacağını söylemek lazım. İsmail form durumunu her hafta arttırıyor. Orta alanda hem enerjisi hem de oyun aklıyla takımı yönlendiren isim oldu. Tedesco'nun neden Fred'i değil onu tercih ettiği anlaşılıyor. Şu artık çok net arkadaşlar; Fenerbahçe'nin sırtı dönük oynayabilecek bir santrfora ihtiyacı var. Bu isim kesinlikle En- Nesyri değil. İstediği kadar gol atsa da bunu söylemeye devam edeceğim. Bence Duran dönene kadar Cenk Tosun tercih edilebilir. Nice Fenerbahçe ayarında bir takım değil. Daha farklı bir skor bekliyordum. Tedesco hala bir oyun oturtmaya çalışıyor. Ne yazık vakti çok az. Dönüşüm sürecini kaybetmeden geçirmesi gerekiyor.