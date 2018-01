Hayırlısı olsun!

Fenerbahçe taraftarını dahi ikiye böldü Ozan Tufan...

Gönderilmesini isteyen de var, kalmasını isteyen de... Genç futbolcuların en büyük problemi "yancıları" aslında.

Zengin, şöhretli, herkesin etrafında pervane olduğu genç futbolcuları yakalayıp, maddi-manevi sömürüyorlar! Ozan işte bu sülüklerin tuzağına düştü.

Yok olup gidecek Herkes hata yapar ancak Ozan hatalarını kabul edebilen bir yapıya sahip değil. Ona kol kanat germek isteyen gerçek dostlarını elinin tersiyle iterek bu noktaya geldi.

Bundan sonra bir çıkış yakalayabilir mi, yoksa daha da aşağıları mı düşer bilinmez. Ama bildiğim tek şey var, Ozan aklını başına toplamazsa yok olup gidecek.

Bu saatten sonra Fenerbahçe'ye geri dönebileceğini sanmıyorum.

Duyduklarımı yazsam, emin olun bana hak verirdiniz.

Belden aşağı vurmama adına yazmıyorum. Bana yakışmaz.

Peki sözleşmesi halen devam eden Ozan'ın durumu ne olacak?



Bu paraya zor gider

Fenerbahçe yönetimi, onun için 5-7 milyon euro arası bir bonservis bedeli belirlemiş. Oynamayan sorunlu bir futbolcuya bu para veren bulunur mu?

Hiç sanmıyorum.

Tıpkı Van Persie'nin durumunda olduğu gibi bazen zararın neresinden dönersen kardır.

Ozan'a verilen 7 milyon Euro'nun artık kurtulma ihtimali yok. Fiyatı biraz daha düşürüp Ozan Tufan krizine bir son verilmesi iki taraf içinde en hayırlısı olacak gibi görünüyor.



Hasan Ali'nin babası

Dünkü antrenman öncesi Hasan Ali'nin babasıyla konuştuk. Adam gelmiş, kenardan oğlunun idmanını izliyor. Hem de dikkatle... Fenerbahçe taraftarının bir türlü "sevemediği" Hasan Ali'yi aslında sevmek için çok sebep var. Bir kere inanılmaz profesyonel bir futbolcu. Emin olun herkesten daha çok çalışıyor. Bu kadar çok eleştiriye dayanabilmesinin, yoluna devam edebilmesinin tek nedeni ailesinin her daim yanında olması ve onu her şartta desteklemesidir. Ey futbolcu babaları, anaları, dayıları... Bırakmayın çocuklarınızın peşini. Siz bırakırsanız başkaları takılacak peşlerine!



Kamp sert başladı

Devre arası kampları, sezon başına oranla biraz daha rahat geçer aslında... Lakin dün çalışmalara başlayan Fenerbahçe daha ilk günden sert bir idmanla açılışı yaptı.

Zorlu geçmesi beklenen ikinci yarıya her zamankinden iyi hazırlanmak gerek. Peki mevcut kadro Fenerbahçe'nin şampiyonluğuna yeter mi?

Yönetimin transfer yapabilmek için bütün şartları zorladığını biliyorum. Gidecek oyuncular, gelecekler için belirleyici olacak.

Takviye yapılamasa da bu takım şampiyonluğu sonuna kadar kovalayabilecek kapasitede. Ama yapılacak transferlerin Aykut Kocaman'ın elini çok güçlendireceği muhakkak.