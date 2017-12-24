İş kazası

Cezalı ve sakat futbolcuların yokluğunda 'mecburen' oluşturulan kadronun takımın dengesini bozduğunu söyleyebiliriz. Aykut Kocaman'ın Ozan'ın yerine genç Oğuz Kaan'la başlaması bence doğruydu.

Pas tercihlerini pek doğru yapamasa da enerjisiyle çok açık kapattı.

Kocaman, tecrübenin yerine bir kez daha istatistikleri tercih etti.

Mücadele eden, elinden geleni yapanın bu takımda her zaman forması hazır olacak.

Fenerbahçe'nin dün gece sahaya 4-6-0 tertibiyle, yani forvetsiz çıktığını söyleyenlere sadece gülüyorum.

Zira takımın en çok gol atan iki oyuncusu Valbuena ve Guilliano çift forvet gibi oynadılar.

Ancak esas sıkıntının bu kadar kısa oyuncuya kenarlardan yapılan kanat ortalarıydı!

Sahanın en kısa iki adamının kafa golü atmasını beklemek biraz garip olmadı mı?

Oysa merkezden, ver kaçlarla girmek onların etkisini arttıracaktı.

İkinci yarı Konyaspor'un golünün ardından Aykut hocanın yaptığı hamleleri beğendim.

Ağır ağır yaptığı hamleler takımın hücum gücünün artmasını ve daha çok pozisyona girmesini sağladı.

Yine de Fenerbahçe'nin şampiyonluğa oynayan takım verimliliği olmadığını görüyoruz.



Sadece transfer yetmez

Son dakikalar ise artık kaos futbolu hakimdi. Orta sahaların iyice düştüğü, topu ayağına alanın çılgınca hücum ettiği karşılaşmada kazanan olmadı.

Bu kadar eksik oyuncuyla alınan beraberlik iş kazasıdır.

Öyle bir sezon yaşıyoruz ki herkes herkesten puan alabiliyor.

Şampiyon olan takım büyük ihtimalle 70 puan barajını aşamayacak.

İlk yarı sona erdi ve takımdaki eksiklikler aşikar.

Yapılması gereken tek şey sadece transfer değil.

Fenerbahçe'de oynama kalitesinde olmayan futbolcularla da yollar ayrılmalı. Aykut hoca da artık sonuç futbolundan iyi futbola dönüş yapmalı.