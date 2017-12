Tahta bacak!

Aykut Kocaman'ın haftalardır futbolcularına adeta ezberlettiği, "yüksek pres ve pasa dayalı oyunu" Bursaspor karşısında özellikle ilk yarıda pek işe yaramadı. Bunun nedeni Bursaspor'un kalabalık orta sahasıydı. +1 oyuncu hem pas yüzdesini düşürüyor hem de topun geri kazanılma süresini arttırıyor. Hal böyle olunca Fenerbahçe rakibinden iki katı fazla pas yapmasına karşın istediği gol pozisyonlarına giremedi. Bursa'nın oynamaya değil oynatmamaya dayalı futbolu kısır bir maç izlememize neden oldu. Neredeyse 11 oyuncusunu kendi sahasından çıkarmayan Le Guen eminim beraberliği hedeflemişti. Aatıf iyi oynamasına rağmen bu tip maçlarda kolay adam eksiltebilen futbolcular daha çok iş yapıyor. Valbuena gibi kolay adam eksiltebilen, hızlı, rakip savunmanın arkasına rahat sızabilecek bir oyuncu Fenerbahçe'nin işini kolaylaştırabilirdi. Sonuç olarak sabun köpüğü gibi marke edilmesi zor bir futbolcu... Aslında onun yokluğunda bir sıkıntı daha çıkıyor ortaya... Aykut hocanın garip duran top planları var. Açıkçası bu "iki kişilik" duran top organizasyonlarının sonuç verdiğini henüz görmedim.



Önemli galibiyet

Giulliano'nun kullandığı duran topların neredeyse hepsi etkisizdi. Oysa sezon başını hatırlayın, duran topları Valbuena'nın kullandığı karşılaşmaları... Eminim aradaki farkı göreceksiniz. Maçı izlerken zaman zaman Twitter'a bakıyorum, her maç Mehmet Topal Trend Topic oluyor! Kötü oynayarak gündem olmak Topal için alışkanlık oldu. Merak ettiğim ise şu, Aykut hoca bizim göremediğimiz neyi görüyor Mehmet'te? Bu kadar pas oyununu seven bir teknik direktörün "tahta bacak" bir oyuncuya tahammül etmesini anlamak çok güç! Savunma anlamında elbette katkısı var. Lakin Janssen kadar! Zira Fenerbahçe'nin sistemi yüksek prese dayalı... Bu nedenle hemen her oyuncu Topal'ın yaptığını yapıyor. Bursa gibi bir deplasmandan galibiyet çıkarmak çok önemliydi. Kazanan Fenerbahçe şimdi rakiplerinin sonuçlarını bekleyecek. İster misiniz sarı-lacivertliler bu hafta bir sıra daha yukarı çıksın!