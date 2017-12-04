Yeni efsane doğuyor

Aykut Kocaman'ın öğrencileri gövde gösterisi yaptı desek yeridir. Maçın başından sonuna pres yapan, top kapan, rakibine adeta göz açtırmayan Fenerbahçeli oyuncular, bu galibiyetle, "Şampiyonluk adayıyım" dedi.

Önemli olan atılan goller ve alınan galibiyet değildi. Esas önemlisi sahada oynanan futboldu. Galip gelinen maçlarda dahi hep eleştirdik sarı- lacivertlileri...

Bunun nedeni sahadaki kıvamsız futboldu. Ama dünkü yakışıklı oyun eminim bütün Fenerbahçeli taraftarları şampiyonluk için umutlanmıştır.

İki forvet Soldado ve Fernandao sakat, diğer forvet Janssen cezalı, Van Persie ise "kafadan" sakat! Golcülerden biri dahi sahada olabilseydi özellikle ilk yarıda tarihi bir skor ortaya çıkabilirdi.

Dün gece 3. bölgede oynayan neredeyse bütün futbolcuların golü yapabilmeleri için kaleyi cepheden görmeleri gerekiyor. Kanattan yapılan ortalarda topu kaleye "dürtememelerin" esas nedeni bu.

Forvet oyuncuları bu toplara daha alışkın olduğu için kanat ortalarını kolay gole çeviriyor. Guiliano gerçekten özel bir futbolcu... Bu kadar yüksek konsantrasyonla oyunun her daim içerisinde olabilmek hakikaten kolay değil. Neredeyse bütün hücum aksiyonlarının içinde hep o var. Ya hücumu başlatıyor, ya istasyon oluyor ya da bitiriyor.



Ceza sahası oyuncusu

Alex gibi ceza sahası dışı değil ceza sahası içi oyuncusu... O yüzden ikisini bu anlamda karşılaştırmamak lazım. Lakin son haftalarda attığı goller ve yaptığı asistlerle bir Alex etkisi yaptığını görüyoruz. Yeni bir efsane doğuyor. Peki takımda sıkıntılar yok mu? Elbette var...

Mehmet Topal ve Josef dönen topları presle aldılar ama çok pas hatası yaptılar. Aykut Kocaman'ın en azından birinin yerine ayağı daha düzgün bir oyuncu monte etmesi gerekiyor.

Her rakip bu kadar pas hatasını affetmez. Pozisyona giremiyor diye eleştirilen Fenerbahçe'nin şu anda ligin en çok gol atan (30) takımı olduğunu hatırlatmak isterim. Fenerbahçe'yi geriye götürmek için algı yapanlara duyurulur!