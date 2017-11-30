Toparlan artık Mehmet!

Rakip zayıf olduğunda oyuna, sisteme filan çok bakmam.

Baktığım şey, uzun süredir oynamayan ya da genç futbolcuların ne durumda olduğudur. Öncelikle Alper'den başlayalım.

Hem geçen sezonu iyi kapattı, hem bu sezona çok iyi başladı. Lakin gelin görün ki Aykut Kocaman'ın "Dirar sevdası" yüzünden kadroya girmekte zorluk çekiyor. Alper farklı mevkilerde oynayabilen özel bir futbolcu...

Dirar'ın iyi oynadığı maç sayısı 2'yi geçmez.

Bakınız çok iyi demiyorum, iyi diyorum!

Elinde Alper gibi her sistemi oynayabilecek bir oyuncu varken Dirar'da ısrar etmenin sebebini anlayamıyorum.

Bazen yönetimler, teknik adamlar, "yanlış transfer" yaptıklarını kabul etmekte zorlanırlar. Bu yüzden de yanlışta ısrar ederler! Ben Aykut hocanın böyle davranacağına inanmak istemiyorum.

Adaletli bir teknik adam olduğunu düşündüğüm Kocaman mutlaka Dirar kararını gözden geçirecektir.



Oğuz'un önü açık

Oğuz Kaan diye bir genç oyuncu vardı sahada... Uzun zamandır yan gözle takipteyim. Kamplarda, antrenmanlarda dikkatle izliyorum. Bildiğiniz gibi Manchester City'in Oğuz için 5 milyon euro teklif ettiğini Başkan Aziz Yıldırım açıklamıştı. Daha önce örneklerini gördüğümüz yok olup giden genç futbolcular Oğuz Kaan kardeşime ders olsun. Onların yapmadıklarını yapsın, yolunu bulacaktır. Dün gece sahadaki birçok tecrübeli oyuncunun yanında hiç sırıtmadı. Allah yolunu açık etsin.

Bir başka dikkatimi çeken şey ise Fenerbahçe'nin rakibin ismine bakmadan disiplinden hiç kopmaması oldu.

Bu durum da Aykut Kocaman'ın takıma kazandırdığı olumlu özelliklerden birisi...

Ve Mehmet Ekici... Uzun süre futbol oynayamamak, uzun süre sakatlıklar yaşamak onu çok geriye götürmüş. Sakatlık psikolojisi çok kötü birşey, sürekli kendini sakınarak oynuyorsun. Bu da bir türlü istenilen seviyeye gelememesine neden oluyor.

Çok büyük umutlarla transfer edildi.

Umarım bir an önce kendisini toparlar.