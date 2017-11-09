 Samandıra öcüsü! – Emre Bol – Fotomaç ;
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HEPSİ
    09 Kasım 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Samandıra öcüsü!

    Aykut Kocaman'ın dönüşüyle takım içerisinde bazı oyuncuları ateş bastı!
    Kadro dışı haberlerini hemen hepsi çok dikkatle takip ediyor. Şimdi olmasa da ocak ayında bu takımdan bazı oyuncuların ayrılacağı gerçeği hepsini endişelendiriyor. Lakin devre arasını beklemeden yolların ayrılması gereken bir isim var o da Van Persie...
    Hem taraftarın moralini bozuyor hem de Samandıra'nın düzenini...
    Fenerbahçe yönetiminin onu satıp para kazanma ihtimali olmadığına göre, gönderip herkesin kalbini kazanması daha mantıklı görünüyor.
    Temizliğe 'Samandıra öcüsünden' başlamak biraz olsun taraftarın yüreğini soğutacak

    • Emre Bol Emre Bol
      1. 09 Kasım 2017, Perşembe
      1. E-Posta: emre.bol@fotomac.com.tr
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