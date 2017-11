Müthiş taktik!

Valbuena öyle bir oyuncu ki, yokluğunda değeri daha iyi anlaşılıyor.

Onun sahada olduğu dakikalarda Fenerbahçe 3. Bölge oyunu oynarken, yokluğunda ise geriye çekilen, oyunu kendi sahasında kabul eden bir Fenerbahçe izliyoruz.

Bir musibet bin nasihatten evladır ya, Valbuena'nın sakatlanıp çıkması umarım Aykut hocanın bazı şeyleri daha net görmesini sağlamıştır.

Aslında Fenerbahçe bu sezon sadece rakiplerle değil "talihsizliklerle de" uğraşıyor.

Bunu alınan kötü sonuçları aklamak için söylemiyorum. Hakikaten böyle! Zaten oyuncu kalitesi yüksek olmayan takımda, "kimler sakatlansa kötü olur?" diye sorsak herhalde herkesin cevabı Valbuena ve İsla olurdu.

Son dakikada yenilen goller, takım iyi oynadığında kaybedilen maçlar bu sezonun talihsizliklerine örnek değil mi? En kötüsü nedir biliyor musunuz dostlar, ne yazık ki artık her Anadolu takımının aklında Fenerbahçe'den puan alabiliriz düşüncesi var.



Müthiş taktiği bir anlasak

Ligin dibine demin atmış Osmanlıspor dahi F.Bahçe'nin biraz üzerine gittiğinde pozisyona girebileceğini biliyor! Bu bir büyük takım için çok kötü birşey! Büyük takım kalibresi daha düşük takımlara her daim üstünlük kurar, korku verir.

Aykut Kocaman'ın öncelikli olarak bu psikolojik hadiseye el atması gerekiyor. Her Fenerbahçeli oyuncunun yüzünde, "Ya yine puan kaybedersek" korkusunu görebiliyorsunuz. 10. dakikadan maçın sonuna kadar kalesini savunan Fenerbahçe taraftarına keyif vermiyor.

Bu kadar geriye çekilip, skoru korumaya endeksli bir sistemle şampiyon olmak çok zor. Aykut Kocaman'a iki soracağım soru var: 89 dakika sahada kalan Dirar'ı ne gördün de oyundan çıkarmadın?

Golü yedikten sonra neden çıkardın?

Cevabını versen de sadece senin gördüğün ve hiç birimizin göremediği bu "müthiş" taktiği biz de anlasak!