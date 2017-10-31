Formsuzsun Aykut hoca!

Sanırım, "Basit goller yedik" sözünün en çok uyduğu takımdır Fenerbahçe...

Rakibin forvetlerinden çok, çoğu zaman kendi savunmacılarını kontrol altında tutmaları gerek!

Aykut Kocaman'ın tercihini Skrtel'den değil Roman'dan yana kullanmasının tek nedeni Rus futbolcunun pas yüzdesinin fazla olması...

Lakin stoper özellikleri anlamında Skrtel'in gerisinde olduğunu kabul etmek gerekir.

Günümüz futbolunda, "topla oynamayı seven" stoperler geçer akçe olsa da bunun bizim ligimiz için çok da geçerli olmadığını söylemem gerek.

Daha çok oynatmamaya programlı ligimizde, sert, agresif amiyane tabirle söylemek gerekirse kazma stoperler daha çok iş yapıyor!

Gelelim Fenerbahçe'nin çok tartışılan ilk golüne...

Golden önce Ozan'ın Deniz'e faul yaptığı ve yerde yaklaşık 1 dakika yatan oyuncu için Fenerbahçeli futbolcuların topu dışarı atması gerektiği söyleniyor.



Hakem de inanmadı

Yahu sahada bir hakem var. Onun kararları sorgulanacakken ne diye F.Bahçeli oyuncuların topu dışarı atmadığı ya da oyunu durdurmadığını sorgulamak abesle iştigaldir.

Görmemiş, inanmamış olabilirler.

Bence hakem de inanmadı.

Dirar'la ilgili çekincelerimi hep yazıyor, söylüyorum. Sadece ilk yarıda bu kadar top kaybı ve olumsuz pasla oynayan bir oyuncu ikinci yarıda kulübede olmaydı.

Ama Aykut Kocaman, oyuncu değişikliği tercihlerini yine yanlış yaptı. Takımın konsantrasyonundan çok teknik direktörün konsantrasyonu daha önemli.

En önemli rakip Galatasaray'ın kaybettiği haftada kendi sahanda kazanamıyorsan şampiyon olamazsın.

Formsuzsun Aykut hoca!

Hem oyuncu tercihlerinde hem de yaptığın oyuncu değişikliklerin de...

Bu beraberlik futbolculardan çok sana yazar. Kusura bakma!