 Kocaman değişiyor – Emre Bol – Fotomaç ;
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HEPSİ
    20 Kasım 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Kocaman değişiyor

    Fenerbahçe takımı oyuncu kalitesinden ziyade fizik kalitesiyle ilk 45 dakikanın hakimiydi.
    Oyuncu kalitesi demişken... Bazı futbolcular arasında öylesine kalite farkı var ki! İki farklı kalibredeki oyuncunun pas alışverişi bile kadronun dengesizliğini gösteriyor bizlere...
    Bu fark gol durumu olacak pozisyonların daha olgunlaşmadan bitmesine neden oluyor.
    Fenerbahçe'nin bu istekli, arzulu ve baskılı oyununu hafta içi aldıkları bir doz Azizsiline mi bağlayalım yoksa Aykut Kocaman'ın Guilliano'yu olması gerektiği yerde oynatmasına mı bağlayalım bilemedim!
    Guilliano gibi bir merkez oyuncusunu haftalardır kenara hapsetmenin mantığı yoktu.
    Aykut hoca geçte olsa doğruyu buldu. Bu arada Janssen'e ayrı bir parantez açmak gerekir.
    Hollandalı gol atsın atmasın, sürekli oyunun içerisinde...
    Zorluyor, yırtıyor, bir ön libero kadar takım savunmasına katkı yapıyor.
    Bu kadar presli oynayan forvet oyuncusu bulabilmek hakikaten kolay değil.

    Kayıpsız gitmesi şart
    Kocaman'ın biraz cesaret gösterip, risk aldığında ve tabi skoru korumaya değil, arttırmaya yönelik hamle yaptığında bu takımın neler yapabildiğini gördük. Haftalardır Fenerbahçe forvetlerinin gol sayısının azlığından bahsediyoruz.
    Oysa forvetler yeteneksiz değil, sistem tuhaftı! Topla buluşturulduğunda, yeterince beslendiğinde, bu karşılaşmaya kadar gol atamayan Soldado ardı ardına golleri sıraladı.
    Bu maç Aykut hocanın öz eleştirisini yapma maçıdır. Umarım bundan sonra aynı hataları yapmaz.
    Rakiplerin puan kaybettiği haftada alınan bu farklı galibiyet hem moralleri düzeltti hem de Fenerbahçe'yi yeniden şampiyonluk yarışının içerisine soktu.
    Yeter mi, elbette yetmez. Sarı lacivertlilerin bir seri yakalayarak devre arasına kadar kayıpsız gitmesi şart.

    • Emre Bol Emre Bol
      1. 20 Kasım 2017, Pazartesi
      1. E-Posta: emre.bol@fotomac.com.tr
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