 İnat mı duruş mu? – Emre Bol – Fotomaç ;
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HEPSİ
    27 Kasım 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    İnat mı duruş mu?

    Maç öncesi Antalyaspor'un lig istatistiklerine baktım. Koşu mesafeleri, kaybedilen topu geri kazanma süresi, pas isabeti anlamında çok kötüler. Anlayacağınız fizik gücü iyi olmayan bir takım...
    Deniz Kadah, Eto'o, Nasri gibi özel oyuncuların, özel yetenekleriyle oynamaya çalışıyorlar. Aykut Kocaman kondisyon anlamında böylesine düşük bir takım karşısında hücum etmeyi değil, rakibin yorulmasını bekleyerek oynamayı tercih etti! Oyunu kendi sahanda kabul etmenin bazı gerekleri var. Mesela ön tarafta hızlı, adam eksilten bir oyuncun olacak. Ama bu dediğimiz oyuncu Fenerbahçe'de yok!
    Düşünün, Guilliano ve Janssen yani sadece iki oyuncu rakibin üzerine gittiğinde bile golü buldu. Bu takımın skor korumayı beceremediğini artık hepimiz biliyoruz. Yani atıyor, tutamıyor! Bu arada "tutmaya" çalışırken verilen pozisyonlar Volkan Demirel'in harika oyunuyla skora yansımadı.
    Herşeye rağmen Aykut hocaya saygı duyuyorum.

    Janssen maçın en iyisi
    Bunca yazılan çizilene, sosyal medyadaki taraftarların baskısına rağmen kendi doğrularından vazgeçmiyor.
    Buna ister inat deyin ister duruş!
    Sonuç olarak çok eleştirilse de takımı hala şampiyonluk potasında ve çok övülen Beşiktaş'ın üzerinde! Teknik direktörlük kalibresinin notunu herkes sezon sonu verecek. Hep birlikte kimin haklı olduğunu göreceğiz! Janssen geçtiğimiz hafta sakatlığı dolayısıyla takımla çok fazla çalışamadı.
    Buna rağmen yine sahanın en iyilerinden birisiydi. Kiralık olmasına rağmen özveriyle oynuyor, sahada basmadık yer bırakmıyor. İş ahlaki üst düzeyde...
    Geldiğinden bu yana ne oynadığını pek anlayamadığımız Giulliano'da yavaş yavaş kendini göstermeye başladı.
    Rakip sahada yüzde 92 pas isabetini yakalayabilmek kolay bir iş değil. Tabi ki hala bir Alex değil ama skorlara yaptığı katkılar 10'u hatırlatmıyor mu?
    Fenerbahçe devre arasına kadar kazanarak gitmeyi başarabilirse ilk yarıyı lider bitirmesi muhtemel görünüyor.

    • Emre Bol Emre Bol
      1. 27 Kasım 2017, Pazartesi
      1. E-Posta: emre.bol@fotomac.com.tr
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