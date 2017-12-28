İyi tatiller!

Aykut Kocaman'ın istediği bir şey var. Hem as hem de yedek oyuncuların, "ezberlettiği" sistemi oynayabilmesi konusunun üstünde ısrarla duruyor.

Kocaman'ın sistemini oynayabilmek aslında çok zor değil.

Daha önce düşük kalibreli takımlarda dahi bunu defalarca başardı.

Onu anlamayan, istediğini yapmayan oyuncularla da yola devam etmez.

İstanbulspor karşılaşması bazı oyuncuların niyetini görebilme adına önemliydi.

Büyük ihtimalle bu takımdan bir kaç isimle devre arası yollar ayrılacak.

Zaten aslar gibi düşünmeyen yedeklerin bence tribündeki seyirciden farkı yok!

Ligin ilk yarısı bitti. Bazı oyuncuların aklı tatilde bazılarının ise transferde!

Özellikle takımda kalmayacağı kesinleşmiş futbolcudan iyi performans beklemek imkansız.



Fizik güçleri yerinde

Bu arada kimseyi erken tatile göndermeyip, bütün oyuncuların aynı tarihte izne çıkmalarını sağlayan yönetimi ve teknik heyeti tebrik ediyorum.

Disiplin dediğin işte budur. İkinci yarı Giulliano ve Soldado'nun oyuna girmesiyle birlikte çok kötü oynayan Fenerbahçe 3. bölgede daha etkili olmaya başladı.

Dünkü maçta Sarı lacivertli oyuncuların hücum etkinliğinin seviyesi düşük olsa da fizik gücü baştan sona çok iyiydi.

Özellikle 70. dakikadan sonra fizik üstünlük Fenerbahçe'nin öne çıkmasını sağlıyor.

Sezonun ilk yarısını kazanarak bitirmek önemliydi.

Şimdi bazılarına iyi tatiller, birilerine ise "iyi yolculuklar...!"