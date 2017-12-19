Tazmanya canavarı

Rakibi, "çantada keklik" görmek bir takımın yapabileceği en büyük yanlıştır. Karabük 5 as oyuncusundan mahrum, teknik direktörsüz, büyük ihtimalle uzun bir süredir maaş alamayan oyunculardan kurulu bir takımla geldi Kadıköy'e... Puan değil, onur mücadelesi için çıktılar sahaya...

Etten duvar ördüler mi ördüler, zaman geçirdiler mi geçirdiler. Ligin dibine demir atmış, bunca sıkıntıyla uğraşan bir takımdan fazlasını beklemek olmazdı! Hiç kızmıyorum. Öte yanda ise bir eli yağda bir eli balda, kazanırsa lig ikincisi olacak Fenerbahçeli futbolcular, belki de sezonun en kötü ilk yarısını oynadı. İkinci yarı Valbuena'nın oyuna girişi bütün dengeleri Fenerbahçe lehine değiştiriverdi. Hep söylüyorum Valbuena gibi bir oyuncudan hemen vazgeçmek olmaz. Hele de bu kadar savunma ağırlıklı oyunculardan kurulu bir takımda, en iyi hücum oyuncusu, "savunma yapmıyor" diye kesilemez.



Lider bitirir mi?

Neredeyse kendi ceza sahasından hiç çıkmayan Karabük karşısında savunmacıların performansından çok hücumcuların ne yapacağı önemlidir.

Kocaman denk rakiplere karşı da, zayıf rakiplere karşı da aynı oyunu oynatmaya çalışıyor. Valbuena, Tazmanya Canavarı gibi bir adam! Adam eksiltiyor, faul alıyor ve en önemlisi duran topları çok etkili kullanıyor. Ayrıca bir süre yedek kalmak onun savunma yönünü de geliştirmiş! Dün baktım rakibi kovalıyor, elinden geldiğince takım oyununa uyum sağlamaya çalışıyor.

Demek ki Aykut hocayla bundan sonra daha iyi anlaşacaklar. Sağda solda dedikodu yapmayıp, sosyal medyada ağlamayan, bütün cevaplarını sahada veren futbolcuların hastasıyız. Fenerbahçe bu galibiyetle sıralamada hak ettiği yere bir adım daha yaklaştı.

Acaba benim ortaya attığım, "Fenerbahçe ilk yarıyı lider bitirir" iddiası gerçekleşecek mi? Hep beraber göreceğiz.