Helal olsun

Bu rövanş maçının çoğunuz için bir anlamı olmayabilir.

Zira ilk karşılaşmadaki 6-0'lık skor heyecanı azalttı.

Ama maçın benim için anlamı çok büyüktü.

Aykut Kocaman, 'kafasına göre' idman yapan, canı isteyince maça çıkan Van Persie'yi Adana'ya götürmeyerek Fenerbahçe formasının ne kadar değerli olduğunu herkese gösterdi.

İsmi ne olursa olsun haketmeyen kimse çubukluyu giyemez. Kimsenin maç seçmeye hakkı yok.

Sahaya bakıyorum Oğuz Kaan'ından Valbuena'sına kadar herkes formayı kapabilmek için adeta savaş veriyor. Kimse, "Bu maçın önemi yok. Ne işim var Adana'da?" demiyor!

Fernandao bayağı kilo vermiş, incelmiş. Çalışırsa kendisine şans geleceğini biliyor. Onu hep yüksek top hakimiyetiyle hatırlıyoruz. Ama ilk attığı golde inanılmaz bir vuruş becerisi var.

Atanı görmeden, "vuruşu kim yaptı?" diye sorsak, herhalde Fernandao'nun ismi son seçenek olurdu!



?Valbuena'yı görmeli

Sadece tek bir işi yapabilen forvetler artık ligimizde çok yararlı o lamıyor. Golcüler pres yapacak, adam kovalayacak, hava hakimiyeti olacak ve temiz gol vuruşu yapabilecek kapasitede olacak.

Küskün denilen Valbuena hem asistleri hem de golüyle en güzel cevabı verdi. Zaten futbolcu, sosyal medyada ya da mikrofonlara değil, sahada cevap verince daha etkili olmuyor mu?

Aykut hocanın onun oynama isteğini görmesi gerekiyor. Sadece savunmaya yardım etmiyor diye bu kadar çabuk harcamak olmaz.

Gençlerden Oğuz Kaan ve Samed'i beğendim. Kaleci Erten biraz fazla top sektiriyor.

Benim gördüğümü mutlaka kaleci antrenörü Murat Öztürk'te görmüştür.