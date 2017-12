Transfer yapmak zor!

Ara transfer dönemi geldi çattı. Yönetimlerin değil ama taraftarların en çok sevdiği dönem transfer tahtasının açık olduğu zamanlardır.

Her kulüp kesesine göre transferler yapar, eksiklerini kapatmaya çalışır.

Ama artık transfer yapabilmek eskisi kadar kolay bir iş değil.

Güiza'nın geldiği dönemi hatırlıyorum da, 16 milyon euro gibi zamanın en yüksek rakamlarından birine Fenerbahçe'ye imza attığında yer yerinden oynamıştı.

Pek faydalı olamasa da omuzunda 'İspanya Gol Kralı' apoletiyle geldi. Fenerbahçe'nin ödediği bonservis bedeli haftalarca konuşuldu İspanya'da...



Rakamlar çok uçuk

Şimdi ise durum çok farklı.

Rusya, Endonezya, Çin, Katar gibi ülkelerin yatırımcıları futbol dünyasının içine girdi, mertlik bozuldu. Artık savunma oyuncuları bile dudak uçuklatan rakamlar kazanıyor.

Böyle bir ortamda özellikle genç, gelecek vadeden futbolcuları transfer edebilmek Türk kulüpleri için imkansız hale geldi. Zaten FFP kıskacında olan kulüplerimiz ayağını yorganına göre uzatmak zorunda...

Hal böyle olunca yaşı geçkin futbolcuları "yüksek maaşla" ikna etmekten başka bir çözüm kalmıyor. Bonservis ücreti vermeden, yıllık astronomik ücretlerle aslında çoğu zaman "enkaz" transferleri yapıyoruz.



Bir oyuncu bile başarı

Şimdilerde Fenerbahçe taraftarının bir kaç mevkiye birden transfer yapılacağı beklentisi var. Benden söylemesi, öyle çok fazla havalara girmeyin, beklentinizi çok yükseklere çıkarmayın. Zira hem FFP var hem de kontenjan sıkıntısı...

Yönetimin özellikle sol bek mevkii için çalışmalar yapıldığını duyuyorum.

Ortam müsait olursa bu transferi gerçekleştirecekler.

Ortam derken... Kontenjan açılacak, alınacak oyuncu belli bir rakama ikna edilecek vs. vs... Yönetim bir oyuncu bile transfer edilebilirse ben başarı sayarım.



ELEKTRONİK SİGARA

Geçtiğimiz günlerde Habertürk gazetesinden Ahmet Selim Kul kardeşim yapmış haberi... Ellerine sağlık. Haberi mutlaka okumuşsunuzdur ama görmeyenler için kısaca özetleyeyim.

Van Persie tesislerin ortak alanlarında elinde elektronik sigarayla dolaşıyormuş. Merak ettim araştırdım, haber doğru.

Ne Aykut Kocaman ne teknik heyetten biri ne de idari menajer Hasan Çetinkaya, Van Persie'yi sigara içerken görmemiş.

Bu sahneye daha çok futbolcular şahit olmuş.

Van Persie artık hakikaten çizmeyi aştı. Başka bir oyuncuya bu kadar tahammül edilebileceğini sanmıyorum. Geldiğinden bu yana takıma hiçbir şey vermemiş, kafasına göre takılan bir futbolcuya Aziz Yıldırım nasıl katlanıyor anlamış değilim!



Vah Fenerbahçem...

Böyle durumlarda başkanın neler yapabileceğini bildiğim için söylüyorum. Acaba ara transferde zaten yollar ayrılacağı için, "arıza çıkarmasın" diye idare mi ediliyor? Zira "Hiçbir yere gitmiyorum.

Kontratımın sonuna kadar buradayım" dese, Fenerbahçe fazladan 2.5 milyon euro daha ödemek zorunda kalacak.

Vah benim Fenerbahçem!