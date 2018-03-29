Yıldız oyuncu derbide oynayacak mı?

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasray ile karşılaşacak Trabzonspor'da teknik Direktör Rıza Çalımbay, açıklamalarda bulundu. Çalımbay, maç öncesi sakatlıkları bulunan oyuncular hakkında bilgi verdi. Çalımbay, "Esteban en az 1 ay yok. Durica, Bero ve Castillo da en az 2-3 hafta yok. Onazi cezalı. Okay'ın durumu yarın netleşecek. Bunlar dışında eksik yok." dedi.