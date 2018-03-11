Trabzonspor'da sakatlık şoku
Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür, Akhisarspor karşılaşmasında oynayamayacak. Son gelişmeleri A Spor Muhabiri Yunus Emre Sel aktardı. İşte detaylar...
Süper Lig'in 25. Hafta maçında Akhisarspor'la karşı karşıya gelecek olan Trabzonspor'da bugünkü antrenmanda ayağında ağrı hisseden Abdülkadir Ömür idmanı tamamlayamadı.
Abdülkadir'in sağlık durumunun yapılacak kontrollerin ardından belli olacağı belirtilirken, Akhisar maçı maçı kadrosuna alınmadığı öğrenildi.
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