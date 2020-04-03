Onazi gönülleri böyle fethetti! İstiklal Marşı...
Denizlispor'un Nijeryalı oyuncusu Ogenyi Onazi, İstiklal Marşı çaldı. Türkiye benim ikinci vatanım diyen yıldız oyuncu taraftarları mest etti. İşte Onazi'nin o görüntüleri...
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