Muzip Boateng! Annesini böyle şakaladı
Corona virüsü salgını nedeniyle ailesiyle birlikte kendini karantinaya alan Beşiktaşlı yıldız Kevin-Prince Boateng, annesine yaptığı şakayı sosyal medya hesabından paylaştı.
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