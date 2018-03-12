Muharrem Usta: "Aldığım yerde bırakacağım"

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, alınan kongre kararıyla ilgili flaş açıklamalar yaptı. 3-1 kazanılan Akhisarspor maçı sonrası çarpıcı açıklamar yapan Usta, "Başkanlığı aldığım borç seviyesinde bırakacağım" dedi. Hakan Gündoğar'ın sorularını yanıtlayan Usta, "Adaylıkla ilgili adını koymak doğru olmayabilir. Kulübün ekonomik olarak iyi hale gelmesi gerekiyor. Bu kulübü bu hale kim getirdiyse, ben de dahil, kulübü kaç para borçla aldıysak o borçla bırakırım. Eski başkanlar da bunu yapsın. Bu kulübün 40 milyon euro borcu vardı. Ben de dahil tüm başkanlar çıksın ve yaptıkları borçları ödesin. Yeniden borç rakamını 40 milyon euroya indirelim. Herkes yaptığı borcu kapasın. 2010-11'de rakam buydu, hadi eski başkanlar çıksın bunu yapalım." dedi.