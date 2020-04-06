Mathias Berntsen'in köpeği Kiara voleybolculara taş çıkarttı!
Plaj voleybolcusu Mathias Berntsen, maç eksiğini ve kondisyonunu kaybetmemek için evinde çalışmalarını sürdürürken, antrenman sırasında 24 yaşındaki Norveçli voleybolcunun takım arkadaşı "Kiara" isimli köpeği oldu.
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