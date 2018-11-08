Fenerbahçe teknik direktörü Erwin Koeman , Anderlecht maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Muhabirin sorduğu; "Galatasaray camiası salı günü maçlarından önce ceza açıklandığı için büyük bir veryansın ettiler. Konsantrasyonlarının bozulduğunu söylediler. Bugün maçtan 40 dakika önce açıklandı cezalar. Bu kendilerinide etkiledimi ? Konsantrasyonlarını bozdumu? " sorusuna şu yanıtı verdi.

"Kararın maçtan önce açıklanması bizi hiçbir şekilde etkilemedi. Biz futbola konsantre olduk."