Koeman'dan Fatih Terim'e gönderme
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    Koeman'dan Fatih Terim'e gönderme

    Fenerbahçe teknik direktörü Erwin Koeman , Anderlecht maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

    Muhabirin sorduğu; "Galatasaray camiası salı günü maçlarından önce ceza açıklandığı için büyük bir veryansın ettiler. Konsantrasyonlarının bozulduğunu söylediler. Bugün maçtan 40 dakika önce açıklandı cezalar. Bu kendilerinide etkiledimi ? Konsantrasyonlarını bozdumu? " sorusuna şu yanıtı verdi.

    "Kararın maçtan önce açıklanması bizi hiçbir şekilde etkilemedi. Biz futbola konsantre olduk."

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    08 Kasım 2018, Perşembe
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