Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Erwin Koeman, “Roberto 6 maç ceza alıyor. Nasıl oluyor da diğer oyuncu sıfır maçlık cezayla karşılaşıyor. Gerçekten inanılmaz. Birini mi katletti? Birini mi öldürdü Soldado, böyle ceza alıyor” diye konuştu.UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. maçında Fenerbahçe sahasında Anderlecht'i 2-0 mağlup etti. Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Erwin Koeman, kendileri için zor bir karşılaşma olduğunu ifade ederek, "Anderlecht teknik açıdan iyi işler ortaya koydu. Alper'in sakatlığı söz konusu oldu. Sakatlık olmasaydı oynayacaktı. O sakatlanınca farklı bir yol izledik. Maçın başında sorun yaşadık. Ama öyle olmasına rağmen Anderlecht'in net bir pozisyonu yok. Bakkali'nin pozisyonlar üretmesini engelledik. 90 dakika boyunca takım halinde mücadele ettik. Anderlecth bizden daha fazla topa sahip oluş olabilir ama biz daha iyi oynadık. İkinci yarı öz güvenli bir görüntü sergiledik. Orta sahalarımızın tamamının aynı anda hep birlikte öne çıkmaması gerekiyordu ve orta sahada 1 oyuncuyu geride bırakmaya çalıştık. Takım çalışmasından dolayı mutluyum. Cuma akşamında da iyi bir takım çalışması ortaya koyduk. Galip geldiğimiz için mutluyum" dedi.



"SOLDADO KONUSU İNANILMAZ"

Cezalar hakkında konuşan Koeman, "Soldado konusu inanılmaz. Birkaç kez Belhanda'nın Soldado'yu takip ettiğini, bir an kovaladığını gördük. Kafasını, dizini, dirseğini kullanıyor ve bunun karşısında sıfır maç ceza alıyor. Bu konuda adaleti sağlayacak kişi ben değilim. Ama görüntüleri gördük, onlar yalan mı söylüyor? Roberto 6 maç ceza alıyor. Nasıl oluyor da diğer oyuncu sıfır maçlık cezayla karşılaşıyor. Gerçekten inanılmaz. Birini mi katletti? Birini mi öldürdü Soldado, böyle ceza alıyor. Art arda Soldado'yu takip ettiğini gördük ve bu yüzden kavga başladı. 6 maçlık Soldado ne yapmış gerçekten gülünç. Bu adalet mi? Bana göre değil. Hakem hataları Galatasaray için öyle olabilir. Ben kendi takımıma ve futbola konsantre olmak istiyorum. Çünkü ben futbolu seviyorum. Ama bazen 4. hakemle tartışmalarınız oluyor. Ama bana göre normal bir şekilde oluyor onlara saygı duyuyorum. Hakemler olmasa futbol olmaz. Hatalar yapıyorlar, çok iyi şeyler de yapıyorlar ama hakemlerin işi gerçekten zor. Galatasaray-Fenerbahçe maçı yönetiyorsanız özellikle. Herkes sizi izliyor, gençler sizi izliyor. Siz rol modelsiniz. Ben hakemle veya rakiple kavga edersem o zaman oyuncularımdan ne bekleyebilirim. Onlar da aynı yola doğru gider. Futbola konsantre olmak istiyorum. Böyle derbilerde duygular olması normaldir. Ama yumruk atmak, bunlar doğru değil. Duyguları artık bir kenara bırakmak gerekiyor. Günümüzde herkes çıldırmış vaziyette. Rol model olmalıyız herkes için. Cezaların maçtan önce açıklanması bizi etkilemedi. Biz sadece futbola konsantre olduk" ifadelerini kullandı.



Kendisine 30 sene önce Anderlecht karşısında yine 2-0 kazandıklarını ve oyuncu olarak 1 gol attığı hatırlatılan Erwin Koeman, "Kasımda olduğunu biliyordum ama tam olarak tarihi bilmiyorduk. İlk golü ben atmıştım. Aynı tarih olması inanılmaz. Bunu hatırlattığınız için teşekkürler" ifadelerini kullandı.