İşte Burak Yılmaz gerçeği! Cezası belli oldu
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    İşte Burak Yılmaz gerçeği! Cezası belli oldu

    A Spor muhabiri Hakan Gündoğar, sözleşmesinin feshedildiği iddia edilen Burak Yılmaz ile ilgili açıklamalarda bulundu ve "Sözleşmesinin feshedildiği doğru değil Burak Yılmaz'a ceza verilecek" dedi.

    AHMET AĞAOĞLU DA İDDİALARA CEVAP VERDİ
    Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada ise Bursaspor maçında oyundan alınırken taraftarlara ve teknik heyete yaptığı davranış nedeniyle Burak Yılmaz'a yönetim olarak 500 bin lira para cezası verdiklerini söyledi. Ağaoğlu'nun ifadeleri şöyle: "Burak'a şu anda 500 bin lira para cezası verildi. Bunun haricinde yönetimin uyguladığı herhangi bir ceza yok. Burak, bizim sözleşmeli futbolcumuzdur."

    Trabzonspor kulübünden yapılan açıklama;

    Hafta sonu oynadığımız Bursaspor karşılaşmasında futbolcumuz Burak Yılmaz'ın yapmış olduğu eylemler dolayısıyla kendisine 500 bin TL idari para cezası verilmiştir.

    Oyuncumuzla yapılan görüşmelerde kendisi de yaşadığı üzüntüyü dile getirmiş, maçı kazanma ve gol atma hırsının etkisinde kaldığını vurgulayarak camiamızdan ve tüm kamuoyundan özür dileyeceğini tarafımıza iletmiştir.

    Bu anlamda; bazı basın – yayın organlarında yer alan haberlere itibar edilmemesini kamuoyuna saygıyla duyururuz.

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    06 Kasım 2018, Salı
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