İsmail Yüksek'in öne çıkan özellikleri neler? Eski hocası açıkladı - Son dakika Fenerbahçe videoları - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe videoları - Fotomaç
Videoyu Daralt
Haberler Fotomaç TV İsmail Yüksek'in öne çıkan özellikleri neler? Eski hocası açıkladı

İsmail Yüksek'in öne çıkan özellikleri neler? Eski hocası açıkladı

Fenerbahçe, Gölcükspor'da forma giyen orta saha oyuncusu İsmail Yüksek ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Geçtiğimiz aralık ayında Gölcükspor'un başına geçen ve şubat ayında Kocaeli ekibinden ayrıldıktan sonra Artvin Hopaspor ile anlaşma sağlayan teknik direktör Sadi Tekelioğlu, eski oyuncusunun öne çıkan özelliklerini A Spor'a değerlendirdi.

Tekelioğlu'nun İsmail Yüksek ile ilgili açıklamaları şu şekilde:

Fenerbahçe çok önemli bir transfer yaptı. İsmail'i Trabzonspor'a getirmek istedim ama Fenerbahçe'yi tercih etti. Kendisi de Fenerbahçe taraftarı. Fenerbahçe adına da İsmail adına da çok önemli transfer. İsmail'i Gölcükspor'da farklı yerlerde oynattım ama ideal mevkisi orta saha. En önemli özellikleri top kazanması ve topla etkili bir şekilde oynayabilmesi. Orta sahada iki yönlü oynayabiliyor. Hava toplarında etkili. Adam eksiltme ve yaratıcılığı çok iyi. Fenerbahçe, 1999 yaş grubunda Türkiye'nin en iyi oyuncusunu transfer etti.

  • Video Boyutu
  • Bu videoyu bildir
  • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
08 Mayıs 2020 , Cuma
SİTENE EKLE
  • Video Boyutu
BENZER VİDEOLAR
Daha Fazla Video Yükle
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA