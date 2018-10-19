Hapishaneden zirveye: Bobby Dixon
Euroleague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Khimki Moskova'yı 93-85 mağlup ederken, karşılaşmaya damga vuran isim kısa sürede sağladığı büyük katkıyla dikkat çeken Bobby Dixon'dı. Maçtan sonra yaptığı paylaşımla da sosyal medyanın en çok konuşulan isim olan Dixon'ın hayatı filmlere konu olacak cinsten. İşte eşine az rastlanacak hikayesiyle Bobby Dixon...
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