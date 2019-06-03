Galatasaray'a Etebo önerisi
Badou Ndiaye ile kiralık sözleşmesi sona eren Galatasaray'a Stoke City'de forma giyen Etebo önerildi.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Ribery'den şok karar! Galatasaray... Son dakika transfer haberleri...
- Galatasaray'ın yeni transferi imzaya geliyor! Forma numarası bile hazır
- Fatih Terim'in Galatasaray'dan alacağı ücret belli oldu! 5 yılda inanılmaz rakam
- İşte Fatih Terim'den şampiyonluğu getiren konuşma!
- Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi şoku!
- Galatasaray'dan yerli operasyonu! Düğmeye basıldı
- Diagne'den taraftarı kızdıran paylaşım
- Galatasaray'dan 4 transfer bombası!
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.