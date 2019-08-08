Ferudun Niğdelioğlu: "Galatasaray 15 Temmuz programına katılmadı"
TRT Spor'da yayınlanan 'Basın Merkezi' programına yorumcu olarak katılan Ferudun Niğdelioğlu'nun açıklamaları tartışma yarattı! 15 Temmuz destanının üçüncü yılında Atatürk Havalimanı'nda yapılan anma törenine Galatasaray'ı temsilen kimsenin katılmadığını belirten Niğdelioğlu'yla ilgili sarı-kırmızılı kulüp yasal işlem başlatıldığını açıkladı.
"ANMA TÖRENİNE BİR TEK GALATASARAY'DAN YETKİLİ GİTMEDİ"
Basın Merkezi programında 15 Temmuz destanını anma törenine sarı-kırmızılı kulüpten hiçbir yetkilinin katılmamasına tepki gösteren Niğdelioğlu, Galatasaray'a devletin ve hükümetin ciddi yatırımlar yaptığını belirterek "15 Temmuz Şehitleri'ni anma törenine bir tek Galatasaray'dan yetkili gitmedi. Bu kadar insanımızı kaybettik, 250 şehit verdik. Galatasaray Kulübü'ne bu devlet bu hükümet çok ciddi yatırımlar yaptı." dedi.
DİĞER KULÜP BAŞKANLARI ANMA TÖRENİNDEYDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma yaptığı ve şehitler için duaların edildiği 15 Temmuz destanı anma törenine Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sivasspor Başkanı Mecnun Odyakmaz, Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner ve Kayserispor Başkanı Erol Bedir katılmıştı.
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