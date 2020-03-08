Fernando: Penaltı kararı doğruydu
Demir Grup Sivassporlu Fernando karşılaşma sonrası A Spor'a özel konuştu. Tartışmalı penaltı pozisyonuyla ilgili de konuşan Fernando, "Önemli olan bu maçta yenilmemekti. İlk yarının sonlarına doğru yorulduk, bu sahaya yansıdı. Penaltı kararı doğruydu, Seri benim bacağıma vurdu." ifadelerini kullandı.
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