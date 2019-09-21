Erman Toroğlu'ndan flaş penaltı yorumu!
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe - Ankaragücü maçının ilk yarısını değerlendirdi. Penaltı beklentilerini yorumlayan Toroğlu, "İki takımın penaltı beklediği pozisyon benzer. Ben ikisine de penaltı vermem." ifadelerini kullandı.
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