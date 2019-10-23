Emre Bol: Belhanda sen kimsin Galatasaray taraftarına küfür ediyorsun?
A Spor yorumcusu Emre Bol, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Galatasaray-Real Madrid maçını Spor Gündemi programında değerlendirdi. Bol, maçın 67. dakikasında oyundan alınırken taraftarın protestosuna karşılık veren Belhanda ile ilgili sert ifadeler kullandı.
Emre Bol'un açıklamaları şu şekilde:
BELHANDA SEN KİMSİN?
"Belhanda kimsin sen? Kimsin sen ya Galatasaray taraftarına küfür ediyorsun? Oyundan çıkarken ağzından sinkaflı bir küfür çıktı. Kimler geldi kimler geçti Galatasaray'a. Hagiler geldi, Sneijderler geldi. Sen kendini ne zannediyorsun? Sanki matah bir şey oynamış gibi saha içerisinde bütün her şeyini vermiş, sezon başından beri takımı sırtlamışçasına bir de oyundan alınırken surat yapıyorsun. İşin kötüsü Sayın Abdurrahim Albayrak ile Sayın Fatih Terim, maçta sonra Belhanda'ya sahip çıkıyorlar. Olacak şey mi bu?
TARAFTAR TEPKİ GÖSTERMEYECEK Mİ?
"Fatih Hoca kusura bakma ama seyircinin de bir şeylere hakkı olsun. Taraftar beton mu, taş mı? En ufak bir tepki göstermeyecekler mi? Her taraftarın demokratik çerçevede birinden rahatsız olduğunu gösterme hakkı vardır."
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