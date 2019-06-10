Emre Belözoğlu'na İzlanda'da şok hareket!
Emre Belözoğlu, İzlanda'da yaşanan olayla ilgili muhabirlere açıklama yaptığı esnada bir İzlandalı, tecrübeli isme tuvalet fırçası uzattı.
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