İşte İzlanda'daki skandalın detayları
Son dakika: A Milli Takımımız, İzlanda'da skandallarla karşılaştı. EURO 2020 elemeleri kapsamında H Grubu'ndaki dördüncü maçı için İzlanda'ya giden A Milli Takımımız, havaalanında 3 saat fazladan bekletildi. A Spor muhabiri Hakan Gündoğar, canlı yayına bağlanarak detayları ve gelişmeleri aktardı. İşte İzlanda'da yaşananlar...
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Beşiktaş'ta Marek Hamsik sesleri
- Hem lezzetli hem pratik Cağ kebabı tarifi!
- Beşiktaş'ta transfer harekatı! Abdullah Avcı'nın istediği isim imzaya yakın
- TFF'den yabancı sınırlaması açıklaması!
- Lecce'den sonra Ozan Tufan'a İtalya'dan bir talip daha çıktı
- İşte Fransa'nın en çekindiği 2 Türk!
- TOFAŞ - Fenerbahçe Beko maçından kareler
- Fatih Terim bombayı patlattı! Şener'den sonra...
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.