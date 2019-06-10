Burak Yılmaz: Bizi İzlanda'ya almıyorlar
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Burak Yılmaz: Bizi İzlanda'ya almıyorlar

EURO 2020 Elemeleri'ne 3'te 3 yaparak başlayan ve salı akşamı İzlanda'yla deplasmanda karşılaşacak A Milli Futbol Takımımız'da kaptan Burak Yılmaz'dan ülke yetkililerine tepki geldi.

A Milliler İzlanda'ya bir türlü giriş yapamadı. Dün akşam Fransa'yı müthiş bir oyunla mağlup eden ve salı akşamı İzlanda'yla deplasmanda karşılaşacak olan Milliler'de Burak Yılmaz'dan Reykjavik Havalimanı'nda tepki geldi.

Instagram hesabından yaptığı canlı yayında konuşan kaptan Burak Yılmaz şunları söyledi:

6.5 saat yolculuk yaptık. 3 saattir de bekliyoruz. Bizi İzlanda'ya almıyorlar. Böyle bekliyoruz 3 saattir.

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN DA TEPKİ

Takımın bir başka tecrübeli oyuncusu Emre Belözoğlu da konuyla ilgili olarak,"İçeride fazladan bir arama yapıldı, bekletildik. Gerildik. Gerek yoktu." dedi.

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10 Haziran 2019 , Pazartesi
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