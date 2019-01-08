Emre Akbaba sahalara ne zaman dönecek? Açıkladı
Galatasaray'ın milli futbolcusu Emre Akbaba, sarı-kırmızılıların Antalya kampında A Spor'un sorularını yanıtladı.
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