Emre Akbaba sahalara ne zaman dönecek? Açıkladı
Videoyu Daralt

Emre Akbaba sahalara ne zaman dönecek? Açıkladı

Galatasaray'ın milli futbolcusu Emre Akbaba, sarı-kırmızılıların Antalya kampında A Spor'un sorularını yanıtladı.

  • Video Boyutu
  • Bu videoyu bildir
  • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
08 Ocak 2019, Salı
SİTENE EKLE
  • Video Boyutu


BENZER VİDEOLAR
Daha Fazla Video Yükle
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN