Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama! Maçlar seyircisiz oynanacak
Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'deki spor müsabakalarının nisan sonuna kadar seyircisiz oynanacağını açıkladı.
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