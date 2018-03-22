Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı bir araya gelince...
Trabzonspor'un iki yıldızı Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı, Türkiye'nin Euro 2024 adaylığı tanıtım videosu için kamera karşısına geçti, ortaya bu eğlenceli görüntüler çıktı...
Trabzonspor'un A Milli yıldızları Euro2024 evsahipliği başvurumuz için yapılan tanıtım çekimine katıldı.
Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı Türkiye'nin #EURO2024 kampanyası için bir araya geldi ve çekimlerde eğlenceli anlar yaşandı. İki genç yıldızın sohbetinin kamera arkası görüntüleri çok seyredileceğe benziyor.
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