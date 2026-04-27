Hande’den teşekkür

Sultanlar Ligi'ni bu sezon ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe Medicana'nın başarılı oyuncu Hande Baladın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada takım arkadaşlarına ve takımı sezon boyunca yalnız bırakmayan taraftarlara teşekkür etti.
27 Nisan 2026 06:50
Sultanlar Ligi'ni bu sezon ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe Medicana'nın başarılı oyuncu Hande Baladın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada takım arkadaşlarına ve takımı sezon boyunca yalnız bırakmayan taraftarlara teşekkür etti. Hande yaptığı açıklamada, "Her zaman en iyisini yapmak için sahaya çıktığımız bu sezonda; her an yanımızda olan, güzel enerjilerini ve desteklerini esirgemeyen tüm taraftarlarımıza gönülden teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.