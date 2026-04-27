Altekma 7. oldu

Efeler Ligi'nde sezonun yedincilik serisinin ikinci maçında Altekma, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u konuk ettiği karşılaşmada rakibini setlerde 3-0 yenerek ligi yedinci sırada tamamladı. Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelede İzmir temsilcisi ilk seti 25-20, ikinci seti 25- 23, üçüncü seti ise 28-26'lık skorlarla aldı. Serinin ilk maçını deplasmanda da 3-0 kazanan Altekma, böylece play-out serisini 2-0'la kazanarak sezonu 7. sırada noktalarken, Bursa ekibi ligi 8. olarak bitirdi.

EWERT TAKIMINI SIRTLADI

Maçın en skorer ismi Altekma'nın Amerikalı smaçörü Jordan Ewert oldu. Performansıyla dikkat çeken Ewert, 20 sayıyla takımını sırtlayan isim olarak öne çıkarken, Bursa'nın Kübalı yıldızı Osmany Uriarte ise 16 sayıyla takımının en çok katkı sağlayan oyuncusu oldu. Özellikle evinde oynadığı ikinci maçta setlerdeki üstünlüğü ve Ewert'in etkili oyunu, İzmir ekibinin yedincilik hedefine ulaşmasında belirleyici rol oynadı. Bursa ekibi ise serideki iki mağlubiyetle sezonu bir basamak aşağıda tamamladı.