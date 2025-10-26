Zaferle başladı

Efeler Ligi'nde Halkbank, deplasmanda Alanya Belediyespor'u nefes kesen bir mücadele sonunda 3-2 mağlup etti. Alanya 100. Yıl Recep Hafızoğlu Salonu'nda oynanan karşılaşmayı hakemler Yavuz Akdemir ve Pınar Elma yönetti. Halkbank, maça hızlı bir başlangıç yaparak ilk seti 25-18 kazandı. Ancak Alanya Belediyespor, ikinci seti 29-27'lik skorla alarak skoru eşitledi. Üçüncü sette yeniden üstünlüğü ele geçiren Halkbank, 25-20'lik galibiyetle öne geçti. Dördüncü set büyük bir çekişmeye sahne oldu ve Alanya, 28-26 ile seti hanesine yazdırdı. Karar setinde ise Halkbank, üstün bir performans sergileyerek maçı 3-2 kazandı. Toplam 2 saat 34 dakika süren bu heyecan dolu mücadele sonunda Halkbank sezona iddialı bir başlangıç yaptı.
