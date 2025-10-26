CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
Bahçelievler Belediysespor 0-3 Eczacıbaşı Dynavit (MAÇ SONUCU ÖZET)

Bahçelievler Belediysespor 0-3 Eczacıbaşı Dynavit (MAÇ SONUCU ÖZET)

Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi’nin 4. haftasında deplasmanda Bahçelievler Belediysespor'u mağlup etti.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2025 Pazar 18:37
Bahçelievler Belediysespor 0-3 Eczacıbaşı Dynavit (MAÇ SONUCU ÖZET)

Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda Bahçelievler Belediysespor'U 22-25, 22-25 ve 16-25'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

Salon: Hasan Doğan Spor Kompleksi

Hakemler: Onur Coşkun, Sadettin Kıral

Bahçelievler Belediyespor: Merve, Guerra, Ergül, Nikolova, Escamilla, Ceylan, Sema (L), Dilara, Eylül

Eczacıbaşı Dynavit: Boden, Maglio, Nicoletti, Yaprak, Jack-Kısal, Dilay, Aybüke (L), Stysiak, Elif, Ebrar, Simge (L), Rettke

Setler: 22-25, 22-25, 16-25

Süre: 92 dakika (36, 31, 25)

