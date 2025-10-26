Borç 28 milyar 710 milyon TL

Fenerbahçe, kulübün borcunun 21 Eylül 2025 tarihi itibarıyla 28 milyar 710 milyon lira olduğunu duyurdu. Resmi siteden yapılan açıklamada, kulübün kısa vadeli yükümlülüklerinin 18 milyar 939 milyon 53 bin lira, uzun vadeli yükümlülüklerinin ise 9 milyar 770 milyon 957 bin lira olduğu belirtildi. Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar, konu ile ilgili konuştu. Salar, 4 milyar 129 milyon 412 bin lira olarak görülen diğer borçlar kaleminde eski başkan Ali Koç'a 3 milyar 510 milyon lira borç bulunduğunu ve bununla ilgili Koç ile görüştüğünü dile getirerek, şunları kaydetti: " Kendisi her fırsatta 'Benim herhangi bir alacağım yoktur' demiştir. Allah uzun ömür versin ama emri hak vaki olduğunda resmi olarak borç kaldığında bu durum varisleri de etkileyebilir. Kendisi vergisel, mevzuatsal dayanağını oluşturarak varisleri de bağlayacak şekilde kulüpten alacağı olmadığına dair beyanat vereceğini bana iletti."