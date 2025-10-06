CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Voleybol VakıfBank'ın yeni transferi Helena Cazaute sezona başlamak için heyecanlı

VakıfBank'ın yeni transferi Helena Cazaute sezona başlamak için heyecanlı

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın yeni transferlerinden Fransız smaçör Helena Cazaute, sarı-siyahlılarda yer aldığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2025 Pazartesi 11:13
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
VakıfBank'ın yeni transferi Helena Cazaute sezona başlamak için heyecanlı

Cazaute, VakıfBank Spor Sarayı'nda düzenlenen medya gününde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Büyük bir aileye katıldığını dile getiren Cazaute, "VakıfBank hakkında söyledikleri doğru. Burada herkes sizi iyi hissettirmek ve en iyi seviyede mücadele etmek için çalışıyor. Buraya gelmeden önce Giovanni Guidetti ile konuşmuştum. Dünya Şampiyonası'nda da buradan birkaç oyuncu ile tanışmıştım. Kendimi gerçekten hoş karşılanmış hissediyorum." ifadelerini kullandı.

İtalya'da 4 sene geçirdikten sonra başka bir ülkeye gelmenin kendisi için farklı bir his olduğunu belirten 27 yaşındaki voleybolcu, "Dürüst olmam gerekirse ilk günlerim biraz zor geçti ancak şimdi buraya alışmaya başladım. Burada mutlu olduğumu söyleyebilirim. Bu sezon neler yapacağımızı görmek için sabırsızlanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"VAKIFBANK HER SENE KAZANMAK İÇİN BİR TAKIM İNŞA EDİYOR"

Cazaute, sarı-siyahlı takımın başantrenörü Giovanni Guidetti ile çalışacağı için mutlu olduğunu söyledi.

Deneyimli smaçör, uzun süre İtalyan başantrenörlerle çalıştığını hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Guidetti ile çalıştığım için çok mutluyum. İtalyan başantrenörlerle çalışmaya alışığım. Sanırım 10 yıldır İtalyan başantrenörlerle çalışıyorum. Onunla sadece 2 haftadır beraberiz ama çalışma şeklini sevdiğimi söyleyebilirim. İletişim kurma, düşünme ve konuşma şeklini seviyorum. Onunla bu sezonun nasıl geçeceğini görmek için heyecanlıyım."

Bu sezon tüm kupaları kazanmak için çok çalışmaları gerektiğini vurgulayan Cazaute, "VakıfBank her sene kazanmak için bir takım inşa ediyor. Bu yüzden buradayım. Yeni bir meydan okuma istemiştim. Takımın, bu sene mümkün olan tüm kupaları kazanmak istediğini biliyorum. Bunu yapmak için gerekli takıma sahibiz ama kolay olmayacağını biliyoruz. Ligde çok fazla iyi takım var. Amacımıza ulaşmak için çok çalışmamız gerekecek. Bunu başarmak için gerekli olan mantaliteye sahibiz." diyerek sözlerini tamamladı.

İşte Icardi’nin mutsuzluğunun 3 nedeni!
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz sıkıntısı!
DİĞER
Gözleri KaraDeniz'de Azil sonunda Maçariler’in başına geçti
Son dakika! İstanbul Altın Rafinerisi şirketlerine operasyon: Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı
F.Bahçe'nin deplasman karnesinde flaş detay!
Sane’den örnek davranış! Icardi'den farklı...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Augsburg’lu Mert Kömür’den 1 gol 1 asist! Augsburg’lu Mert Kömür’den 1 gol 1 asist! 10:37
2026 FIBA Dünya Kupası Elemeleri kura çekimi yarın yapılacak! 2026 FIBA Dünya Kupası Elemeleri kura çekimi yarın yapılacak! 10:36
Derbi tekrar oynanacak mı? Çulcu açıkladı Derbi tekrar oynanacak mı? Çulcu açıkladı 10:28
Mourinho’dan itiraf: Risk almak istemedim! Mourinho’dan itiraf: Risk almak istemedim! 10:22
Turan: Yaşadığım en kötü gün! Turan: Yaşadığım en kötü gün! 10:17
İşte Icardi’nin mutsuzluğunun 3 nedeni! İşte Icardi’nin mutsuzluğunun 3 nedeni! 10:07
Daha Eski
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz sıkıntısı! Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz sıkıntısı! 10:02
Kayserispor'da işler yolunda gitmiyor! Kayserispor'da işler yolunda gitmiyor! 09:57
Beşiktaş o ihtimali elinin tersiyle itti! Beşiktaş o ihtimali elinin tersiyle itti! 09:36
Sane’den örnek davranış! Icardi'den farklı... Sane’den örnek davranış! Icardi'den farklı... 09:22
F.Bahçe maçında ofsayt kararı doğru mu? F.Bahçe maçında ofsayt kararı doğru mu? 09:12
Üründül'den flaş değerlendirme! "Kontrolü kaybetti" Üründül'den flaş değerlendirme! "Kontrolü kaybetti" 09:11