Myriam Sylla'dan ödül itirafı

Myriam Sylla’dan ödül itirafı

Galatasaray Daikin'in yeni transferi Myriam Sylla, Sportweek'e konuştu.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2025 Pazartesi 06:50
Myriam Sylla’dan ödül itirafı

Galatasaray Daikin'in yeni transferi Myriam Sylla, Sportweek'e konuştu. İtalyan yıldız, Dünya Şampiyonası'nda bireysel ödül almamasıyla ilgili olarak "Dürüst olayım bu beni şaşırttı. Özellikle son iki maçım yüzünden; çünkü ondan önce pek bir şey yapmamıştım ve istatistikler sonuçta önemli. Ama ödül verilen smaçörlere bakınca ne diyebilirsin ki? Özellikle Mayu için mutluyum. Çünkü ben Japonları çok seviyorum. Kendilerinden iki kat daha uzun, daha güçlü oyuncularla aynı seviyede oynadılar" şeklinde konuştu.

