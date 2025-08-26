CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Voleybol Sultanlar tam gaz

Sultanlar tam gaz

Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası E Grubu’nda yer alan A Milliler, İspanya’nın ardından Bulgaristan’ı da 3-0 mağlup etti ve 2’de 2 yaparak son 16 turuna yükseldi

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2025 Salı 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sultanlar tam gaz

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın ikinci maçında Bulgaristan'ı 3-0 yenerek son 16 turuna yükseldi. İspanya'nın ardından Bulgaristan'ı da mağlup eden Sultanlar, 25-23, 25-19 ve 25-23 setlerle rakibini devirdi. Milliler, E Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında yarın saat 12.00'de Kanada ile liderlik için karşılaşacak. Mücadelede TRT 1'den canlı yayınlayacak.

İLK DEFA İKİDE İKİYLE BAŞLADI

A Milli Kadın Voleybol Takımı, E Grubu'nda oynadığı ilk iki karşılaşma olan İspanya ve Bulgaristan maçlarını set vermeden kazanmayı başardı. Dünya şampiyonasına katıldığı 2006'dan bu yana hiçbir organizasyonda iki de iki yapmayan milliler, 2025 Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda bu şansızlığı kırdı. Milli takım, 2006, 2010, 2014, 2018 ve 2022'de 1 galibiyet 1 mağlubiyet elde etmişti.

TURNUVA FORMATI

Grup aşamasının sonunda ilk iki sırayı alan 16 takım üst tura yükselecek. Son 16 turunda grup birincileri ve ikincileri belirlenen eşleşmelerle çeyrek finale kalma mücadelesi verecek. Çeyrek finalin ardından yarı final, üçüncülük ve final müsabakaları oynanacak.

F.Bahçe'ye sambacı 10 numara!
F.Bahçe'ye Ekvadorlu kanat!
DİĞER
Fenerbahçe'den '10 numara' hamle! 2 yıldız isim radara alındı...
Deprem bölgesinde 75 milyar dolarlık dev yatırımlarla tarih yazılıyor
F.Bahçe'nin Zinchenko aşkı sürüyor!
Yönetimden Benfica maçı için dev prim!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Aslan’ın Rabiot aşkı alevlendi Aslan’ın Rabiot aşkı alevlendi 07:16
Getafe deplasmanda Sevilla'yı devirdi! Getafe deplasmanda Sevilla'yı devirdi! 00:50
Getafe deplasmanda Sevilla'yı devirdi! Getafe deplasmanda Sevilla'yı devirdi! 00:46
Muhteşem düello Liverpool'un! Muhteşem düello Liverpool'un! 00:14
Muhteşem düello Liverpool'un! Muhteşem düello Liverpool'un! 00:14
İstanbulspor ile Manisa FK yenişemedi! İstanbulspor ile Manisa FK yenişemedi! 23:46
Daha Eski
Inter lige farklı başladı! Inter lige farklı başladı! 23:46
Inter lige farklı başladı! Inter lige farklı başladı! 23:46
İstanbulspor ile Manisa FK yenişemedi! İstanbulspor ile Manisa FK yenişemedi! 23:37
Premier Lig ekibinden Livakovic'e teklif! Premier Lig ekibinden Livakovic'e teklif! 23:31
Inter'den Yusuf için dev teklif! F.Bahçe'nin kararı... Inter'den Yusuf için dev teklif! F.Bahçe'nin kararı... 23:31
Keny Arroyo'ya Brezilya'dan flaş teklif! Keny Arroyo'ya Brezilya'dan flaş teklif! 23:31