Sultanlar tam gaz

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın ikinci maçında Bulgaristan'ı 3-0 yenerek son 16 turuna yükseldi. İspanya'nın ardından Bulgaristan'ı da mağlup eden Sultanlar, 25-23, 25-19 ve 25-23 setlerle rakibini devirdi. Milliler, E Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında yarın saat 12.00'de Kanada ile liderlik için karşılaşacak. Mücadelede TRT 1'den canlı yayınlayacak.

İLK DEFA İKİDE İKİYLE BAŞLADI

A Milli Kadın Voleybol Takımı, E Grubu'nda oynadığı ilk iki karşılaşma olan İspanya ve Bulgaristan maçlarını set vermeden kazanmayı başardı. Dünya şampiyonasına katıldığı 2006'dan bu yana hiçbir organizasyonda iki de iki yapmayan milliler, 2025 Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda bu şansızlığı kırdı. Milli takım, 2006, 2010, 2014, 2018 ve 2022'de 1 galibiyet 1 mağlubiyet elde etmişti.

TURNUVA FORMATI

Grup aşamasının sonunda ilk iki sırayı alan 16 takım üst tura yükselecek. Son 16 turunda grup birincileri ve ikincileri belirlenen eşleşmelerle çeyrek finale kalma mücadelesi verecek. Çeyrek finalin ardından yarı final, üçüncülük ve final müsabakaları oynanacak.