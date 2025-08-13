Türkiye - Danimarka voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? CEV Avrupa Şampiyonası

CEV Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde A Milli Erkek Voleybol Takımımız, Danimarka ile kozlarını paylaşacak. Malatya'daki Orduzu Pınarbaşı Spor Salonu'nda oynanacak mücadelenin detayları merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türkiye - Danimarka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
TÜRKİYE - DANİMARKA MAÇI CANLI İZLE
TÜRKİYE - DANİMARKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Türkiye - Danimarka maçı 13 Ağustos Çarşamba günü saat 18.00'de TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi Yunan Vasileios Vasileiadis ile Azeri Eldar Zulfugarov hakem ikilisi yönetecek.
A Grubu'nda 2 galibiyet, 1 mağlubiyet elde eden milli takım, 6 puanla ikinci sırada yer alıyor. Oynadığı iki maçı da kazanan Danimarka ise averajla ilk sırada bulunuyor.
Grup liderleri ve en iyi 5 ikinci ülke Avrupa şampiyonası bileti almaya hak kazanacak.
A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Macaristan maçı kadrosu şu şekilde:
Pasörler: Murat Yenipazar, Muhammed Kaya
Pasör çaprazları: Adis Lagumdzija, Berk Dilmenler
Smaçörler: Efe Mandıracı, Gökçen Yüksel, Mirza Lagumdzija, Cafer Kirkit
Orta oyuncular: Bedirhan Bülbül, Mert Matic, Ahmet Tümer, Yiğit Savaş Kaplan
Liberolar: Beytullah Hatipoğlu, Abdulsamet Yalçın
TRT SPOR YILDIZ VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE