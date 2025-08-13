Türkiye - Danimarka voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? CEV Avrupa Şampiyonası

CANLI SKOR ANA SAYFA
CEV Erkekler Avrupa Şampiyonası elemelerinde heyecan devam ediyor. Milliler, sördüncü maçında Danimarka ile kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati ve kanalı sporseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türkiye - Danimarka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2025 Çarşamba 13:07
CEV Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde A Milli Erkek Voleybol Takımımız, Danimarka ile kozlarını paylaşacak. Malatya'daki Orduzu Pınarbaşı Spor Salonu'nda oynanacak mücadelenin detayları merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türkiye - Danimarka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Türkiye - Danimarka maçı 13 Ağustos Çarşamba günü saat 18.00'de TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi Yunan Vasileios Vasileiadis ile Azeri Eldar Zulfugarov hakem ikilisi yönetecek.

A Grubu'nda 2 galibiyet, 1 mağlubiyet elde eden milli takım, 6 puanla ikinci sırada yer alıyor. Oynadığı iki maçı da kazanan Danimarka ise averajla ilk sırada bulunuyor.

Grup liderleri ve en iyi 5 ikinci ülke Avrupa şampiyonası bileti almaya hak kazanacak.

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Macaristan maçı kadrosu şu şekilde:

Pasörler: Murat Yenipazar, Muhammed Kaya

Pasör çaprazları: Adis Lagumdzija, Berk Dilmenler

Smaçörler: Efe Mandıracı, Gökçen Yüksel, Mirza Lagumdzija, Cafer Kirkit

Orta oyuncular: Bedirhan Bülbül, Mert Matic, Ahmet Tümer, Yiğit Savaş Kaplan

Liberolar: Beytullah Hatipoğlu, Abdulsamet Yalçın

