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Haberler Voleybol CANLI İZLE | Fenerbahçe Medicana-VakıfBank maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CANLI İZLE | Fenerbahçe Medicana-VakıfBank maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Vodafone Sultanlar Ligi final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Medicana ile VakıfBank karşı karşıya gelecek. İlk iki maçı VakıfBank kazanırken, bu mücadeleyi de üstün tamamlaması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. Güçlü rakibine karşı şampiyonluk ümitlerini sürdürmek isteyen Fenerbahçe ise zorlu maçta hata yapmak istemiyor. Karşılaşmayı kazanarak seriyi dördüncü maça taşımayı hedefleyen sarı-lacivertliler, iç saha avantajını kullanmayı amaçlıyor. Peki, Fenerbahçe Medicana-VakıfBank maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2025 Salı 12:29 Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2025 Salı 12:30
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CANLI İZLE | Fenerbahçe Medicana-VakıfBank maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Vodafone Sultanlar Ligi final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Medicana ile VakıfBank karşı karşıya gelecek. Seride 2-0 önde olan ve bu maçı kazanması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek VakıfBank, güçlü rakibine karşı hata yapmak istemiyor. İki maçı da 3-1 kaybeden sarı lacivertliler ise seriyi dördüncü maça taşıyıp şampiyonluk ümitlerini sürdürmeyi hedefliyor. İç saha avantajını kullanmak isteyen Fenerbahçe, taraftarı önünde etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlıyor. Heyecan dolu karşılaşmada hangi takımın kazanacağı voleybolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe Medicana-VakıfBank maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE MEDICANA-VAKIFBANK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Vodafone Sultanlar Ligi serisi üçüncü maçında oynanacak Fenerbahçe Medicana-VakıfBank maçı 22 Nisan Salı günü saat 19.00'da başlayacak.

FENERBAHÇE MEDICANA-VAKIFBANK MAÇI HANGİ KANALDA?

Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanacak Fenerbahçe Medicana-VakıfBank maçı TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE MEDICANA-VAKIFBANK MAÇI CANLI İZLE

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