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Haberler Voleybol Vakıfbank’tan harika davranış

Vakıfbank’tan harika davranış

Vakıfbank Spor kulübü, çocukluk çağı kanserlerine dikkat çekmek için Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) ile ortak bir etkinliğe imza attı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2025 Pazartesi 06:50
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Vakıfbank’tan harika davranış

Vakıfbank Spor kulübü, çocukluk çağı kanserlerine dikkat çekmek için Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) ile ortak bir etkinliğe imza attı. KAÇUV'un mobil kafesi 'Umut Kafe' Aydın BŞB maçı öncesinde salonun önüne kuruldu. Kulüp menajeri Banu Can Schürmann, Başantrenör Giovanni Guidetti ve tüm oyuncular, 15 Şubat Çocukluk Çağı Kanser Günü için farkındalık yaratmak amacıyla tezgâhın başına geçti. Umut Kafe'de en az 200 TL değerinde ürün satın alan taraftarlara, Aydın BŞB ile oynanan karşılaşmanın maç biletleri hediye edildi.

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